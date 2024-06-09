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SENNHEISER E945 ハンドマイク ケーブル付き
商品番号 L33525497142
商品名

SENNHEISER E945 ハンドマイク ケーブル付き
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 8,366 円
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商品詳細

数年前に購入しましたが、スタジオやライブで使うことも無く、未使用のママとなっておりました。ケーブルもおまけでお付けします。SENNHEISERE945Sennheiserelectronic定価：¥40000#Sennheiserelectronic#SENNHEISERE945
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