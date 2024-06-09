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LOUDNESS 30周年記念 ピックセット Tシャツ killer B'z
商品番号 Y55898259921
商品名

LOUDNESS 30周年記念 ピックセット Tシャツ killer B'z
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 5,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

30周年記念ライブにてファンクラブ限定のチケットのグッズとしてプレゼントされたLOUDNESS30周年記念ピックセットです。二井原さん、高崎さん、山下さん、アンパンさん、そして樋口さんのサインが刻印されたピックセットとなります。恐らくこれが手に入れられる最後のチャンスだと思うのでぜひこの機会にどうぞ！
http://narcologia.ru/goods/secretarial998716.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney637849.html
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