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ポケモンカード ブラッキーVMAX csr
商品番号 E16985293765
商品名

ポケモンカード ブラッキーVMAX csr
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 3,083 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード自引き後、直ぐにスリーブに入れて保管しております。素人目ではありますが、非常に美品な状態となっております！あくまで素人目なので、神経質な方のご購入はお控えくださいm(__)m即購入okです。
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