

【真作】芦田秋窓/たき火図/焚き火図/横物/掛軸☆宝船☆AB-616



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【真作】【参考】芦田秋窓【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、全体に多数の糊シミあります。表装は概ね良好です。 桐共箱付 軸丈 縦 118cm× 幅 55cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。