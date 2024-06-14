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【真作】芦田秋窓/たき火図/焚き火図/横物/掛軸☆宝船☆AB-616
商品番号 J23182444287
商品名

【真作】芦田秋窓/たき火図/焚き火図/横物/掛軸☆宝船☆AB-616
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 4,346 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】芦田秋窓【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、全体に多数の糊シミあります。表装は概ね良好です。　　　　　　　　　桐共箱付　軸丈　　縦　118cm×　幅　55cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/peroration263715.html
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