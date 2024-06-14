ピーターモッツ　風景画　ピーター・モッツ

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ピーター・モッツをご覧いただきまして、ありがとうございます。目立つ汚れは見当たりませんが、素人目線なので見落としがあるかもしれません。自宅保管ということをご理解下さい。サイズ縦 ５８cm横 ６８cm#ピーター・モッツ#ピーターモッツ#ペターモッツ#インテリア#アート