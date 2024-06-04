ジョアン・ミロ　コンポジション　リトグラフ

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ジョアン・ミロ コンポジション リトグラフです。技法：リトグラフ作成年：１９７５年計測サイズ（額）：縦５３ 横７１収納箱：あり法人所有コレクション、作品証明書ありミロの代表作で素晴らしい作品となっています。額も作品に合わせた新品の額装です。所蔵美術館などミロ美術館、ニューヨーク近代美術館、ストックホルム近代美術館、パリ市立近代美術館、ハーバード美術館、スコットランド国立美術館、グッケンハイム美術館、国立西洋美術館、静岡県立美術館、彫刻の森美術館、横浜美術館、その他世界中の美術館で収蔵値下交渉：OKです。 ご希望の金額をご提示ください。ペット及び喫煙者：無し発送方法：佐川急便にて大切に梱包して発送します。※購入について 送り先が、北海道・沖縄・離島以外の場所であれば、コメント無しで 購入してください。※値下げについて 値下げをした場合、値下げを依頼した人の専用の購入窓口は作成しな いので、万が一、他の人が購入する可能性もあります。 その場合は、ご容赦いただきますようお願い致します。※送料について 送料は出品者負担となっていますが、北海道・沖縄・離島の場合には、 別途見積もりのうえ、一部送料負担金をお願い致します。 購入前にコメントしてください。よろしくお願い致します。