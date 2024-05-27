★版画★作者不詳　サイン有　リトグラフ　人物★J43

種類...リトグラフ・石版画形式...額縁入り主題...人物・肖像額寸法★約111×86作品寸法★約77×51・アクリル板が付属しています。・額にキズがあります。アクリル板にスレがあります。シートに少しヤケがあります。・掲載画像と実物では、若干の色味の違いが生じる事がありますがご了承くださいませ。・画像をよくご覧になり、中古品である事をご理解頂いた上でのご購入をお願いいたします。・絵画等を購入された後、壁に掛ける場合は紐や金具の強度をよくご確認頂いた上でお掛け下さい。また、定期的に強度が低下していないか確認する事をお勧め致します。



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☆版画☆作者不詳 サイン有 銅版画 タムタムが聞こえる☆J44-



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版画 作者不詳 サイン有 銅版画 逸品 箱入 K130-



版画 作者不詳 サイン有 リトグラフ 抽象画 逸品 L80 - 版画



☆版画☆作者不詳 サイン有 銅版画 人物☆I36 | labiela.com



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