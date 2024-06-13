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銭単位切手 (美品多数) 小型シートいろいろ12種セット
商品番号 G17323108488
商品名

銭単位切手 (美品多数) 小型シートいろいろ12種セット
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

銭単位切手、未使用です。小型シートいろいろ12種セット。1947年、京都切手展1947年、札幌切手展1948年、大阪逓信展1948年、東京逓信展1948年、青森切手展1948年、福島逓信展1951年、郵便創始80年1952年、昭和27年年賀切手(おきなの面)などいろいろ12種。一部にシミなどありますが、美品多数になります。写真にてご確認下さいね。コレクションにいかがでしょうか？
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