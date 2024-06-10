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SHINee　COEX 大判フォト　３枚セット
商品番号 C24957588745
商品名

SHINee　COEX 大判フォト　３枚セット
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

韓国のCOEXにて印刷できた大判フォトです。今はもう手に入らないので、貴重なお品です！厚手の写真で、艶消しになっていて高級感有ります♥️縦20.5×横25.5折れ防止、防水にて発送致しますので、ご安心下さいませ(*^^*)よろしくお願いいたしますm(__)m　SHINeeシャイニーオンユジョンヒョンキーミンホテミンジャンル...韓流/KPOPグッズ種類...写真
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