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◎掛け軸(老人？)
商品番号 L68016284209
商品名

◎掛け軸(老人？)
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 2,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

おばあちゃんの家の片付けです。サイズ約50cm×約188.5cmです。素人の採寸のため多少誤差があるかもしれません。二重箱です。少しシミがあります。裏にもシミがあります。写真で確認下さい。神経質の方にはおすすめできません。素人の写真撮影のため色など実物と多少誤差が生じる場合があることを予めご了承下さい。返品、交換はお受け出来ませんので十分ご検討のうえご購入よろしくお願いします。形式...掛け軸・掛軸
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