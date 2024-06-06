★GOTOH／SD91 MG 05MA-N-L6　国産精度ゴトー マグナムロック

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仕様◆モデル名：SD91◆マグナムロック機能搭載モデル◆カラー：N／ニッケル◆ボタンタイプ：05MA◆ペグ配列：L6(左側６連、右利き用)◆付属品：ビス(取り付けに必要な数)、ブッシュ(外形8.8mm×6個)★マグナムロック取扱い説明書★パッケージの製品はバルク(パッケージ無し)と比べ、径の異なるブッシュが６つとブッシュを取り外すポンチが入っています(サイズが違う別タイプのブッシュで、取り付けの際に楽器に合うものをお選び頂けます。)最もポピュラーで様々なギターに標準搭載されているクルーソンタイプペグ『SD91』流石のGOTOH製！クルーソンタイプのペグでもチューニングの安定度では他社の追随を許しません。マグナムロック機能の有無はありますが、とりあえずこのモデルを選んでおけば間違いないといえるだけの性能があり、ネジ穴の位置にさえ気をつければ、交換も簡単！ギター改造初心者の方にもオススメです！(※似たモデルであるSD90とは取り付けの配列が異なりますので、お気をつけ下さいませ。)正確な音感を養う為にも、良いライブをする為にもチューニング精度は必要です。★更にこのペグにはGOTOHマグナムロック機能が搭載されています。マグナムロック機能とは、弦を軸に巻き付けずにセッティングするため、チューニングが狂いにくくなり、弦の交換も非常に簡単になるものです更にGOTOHの製品は、弦自体の張力も利用して弦をロックするため、他社の製品とは別次元のチューニング精度を誇ります。またペグの取付け方、弦交換の方法等は全て付属の説明書に記載されているため初めてロックペグを使用する人にも安心です！弾かれた弦が一番最初にその振動を伝えるのはペグとナットとブリッジです。ここで手を抜いてしまうと、いくら良い木材のボディやネックでも意味がありません。ネジ穴の間隔などはGOTOHのオフィシャルをご覧頂ければと思います。アクセサリー・パーツ...ペグ