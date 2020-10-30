【期間限定値下げ】米津玄師 カロリーメイト 懸賞 ポスター ファイル

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10月末までの期間限定値下げです。11月になったら元の金額に戻します。両面ダンボール板で補強した後にopp袋に入れ、その上からプチプチで梱包しました。封筒に入れ、メルカリ便で発送します。既に梱包済みとなりますので状態は写真でのご確認をお願いいたします。※新品未使用となりますが角に折れが見られます。ご了承いただきご購入いただければと思います。値下げ不可となります。即購入okです。質問や要望は購入前にお願いいたします。