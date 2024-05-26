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【真作】曹洞宗/永祥寺/原田亮裕/書/歓喜/横物/掛軸/名家伝来/AD-319
商品番号 W16556228586
商品名

【真作】曹洞宗/永祥寺/原田亮裕/書/歓喜/横物/掛軸/名家伝来/AD-319
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 5,547 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】曹洞宗永祥寺原田亮裕　　可睡斎住職【作品状態】本紙は紙本肉筆です。　本紙は多少の薄汚れあります。表装は良好です。　　　　　桐合せ箱付　　　　軸丈　縦　139㎝×幅　66㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit794386.html
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