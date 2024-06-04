密教法具 真言宗 法器 （小）三鈷杵 金剛杵 真鍮製

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\"たくさんの展出品の中に弊店の製品をご覧頂き、ありがとうございます。★安心していただける気持ちの良いお取引にしたいと思っております。□商品詳細：商品状態：新品材質:真鍮サイズ：長さ7.8CM*幅2.1CM中国の一級職人さんが作製された、精巧極上品の三鈷杵（バジュラ、金剛杵、ドルジェ）の特大サイズになります。職人さんが、丁寧に彫刻し、仕上がりは、輝きのある逸品になっております。長さは、約20cmもあり、ずっしりとした重量感もあります。三鈷杵は、日本で一番古い形といわれ、弘法大師（空海）が、師から承り、密教を広める為の場所を選ぶ際に投げられ、高野山へと導いた法器になります。３という数字は、目に見えない世界の扉を開く数字といわれています。密教では「煩悩を打ち払う菩提心」のシンボルとして三鈷杵は、使われており、目に見えない魔、災い、恐れ、不安などのネガティブエネルギーを除去、浄化し、幸運を運んで来るといわれています。密教では、金剛杵は悩みを滅ぼす菩提心を象徴し、諸尊の所持物や修法の道具であり、曼荼羅海会の金剛部諸尊は金剛杵を保持していた。真言行者もよく歩いているのは、この杵が如来金剛の智用を象徴し、愚かな妄想を打ち破ることができる内魔と外道の諸魔障を象徴しているからだろう。複数購入の場合、値引き可能です。□支払詳細：※無料配送、鹿児島、北海道、離島を除いて1500円別途払いますので、よろしくお願いします。※入金確認後4-7日以内に発送いたします。（土日祝日を除く）□注意事項：★失礼しますが、商品や取引に関するなにか質問がございましたら、購入前にご提出いただければと存じます。ご不明な点があればお気軽にご質問等下さい。★お互いために、神経質な方のご入札はご遠慮ください。★お客様のイメージ違いなどのご返品をお受付出来かねます。初期不良の場合、返品対応可能です。以上、ご了承いただいた上でご購入下さいますよう、お願い致します。他にも出品しております。ご覧下さい。