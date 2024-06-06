バーバパパ　ウクレレ・ケースセット

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商品詳細
ウクレレ:古い物なので、全体的に黄ばみがあります。ケース:目立ったシミ・キズはありません。個人保管の中古品にご理解頂ける方、お取り引き宜しくお願いします。※単品でのお取り引き不可※お値段交渉不可※発送：簡易包装(ソフトケースにウクレレを入れ、外側をプチプチで梱包した状態で発送します。)
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