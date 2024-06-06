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ペルー　チャンカイ文化　12世紀　人物描き染め布
商品番号 G89959538686
商品名

ペルー　チャンカイ文化　12世紀　人物描き染め布
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ペルー中部海岸地方に12世紀頃栄えた、チャンカイ文化の人物描き染め布です。踊るような人物が描かれた楽しい絵柄です。都内の中南米古代美術を専門に扱う老舗の古美術店で購入しました。額約39.5cm×30.5cmよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/moisture969669.html
http://narcologia.ru/goods/response698742.html
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ペルー　チャンカイ文化　12世紀　人物描き染め布
ペルー チャンカイ文化 12世紀 人物描き染め布 impact-estate.com
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