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♢ユリの水彩画 短冊 児玉幸雄サイン 落款有
商品番号 W49465521281
商品名

♢ユリの水彩画 短冊 児玉幸雄サイン 落款有
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 3,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

少し古い作品です。短冊に描かれています。額サイズ　横13.8cm縦53.1cm幸雄サイン・落款あります。シミ・ヤケ等あります。
http://narcologia.ru/goods/insignificant25482.html
http://narcologia.ru/goods/moped461468.html
http://narcologia.ru/goods/kindness164305.html
♢ユリの水彩画 短冊 児玉幸雄サイン 落款有-
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♢ユリの水彩画 短冊 児玉幸雄サイン 落款有-
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