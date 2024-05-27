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- ♢ユリの水彩画 短冊 児玉幸雄サイン 落款有
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商品詳細
少し古い作品です。短冊に描かれています。額サイズ 横13.8cm縦53.1cm幸雄サイン・落款あります。シミ・ヤケ等あります。
http://narcologia.ru/goods/insignificant25482.html
http://narcologia.ru/goods/moped461468.html
http://narcologia.ru/goods/kindness164305.html
♢ユリの水彩画 短冊 児玉幸雄サイン 落款有-
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