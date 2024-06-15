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当時物 仮面ライダー バンダイ ソフビ 面取れ レア品 ポピー ブルマァク
商品番号 R94761419603
商品名

当時物 仮面ライダー バンダイ ソフビ 面取れ レア品 ポピー ブルマァク
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 23,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Ifyouliveinaforeigncountry,pleasepurchasefromBuyeeorZenMarket02.Thankyou.当時物、バンダイ製仮面ライダー面取れソフビになります。色剥げや色移り、小傷等がございますが、マスクなど全体的に発色が鮮やかに残ったお品です。ブーツの裏側に薄い小さめな記名がございますが目立つ場所ではありませんので、楽しく飾っていただけるかと思います。画像より判断願います。　胸部のデザインがキングサイズのデザインと似ておりレア感がございます。画像5参照願います注)キングサイズの仮面ライダーは付属しません。ビンテージ品につき返品はできかねますのでご了承願います。神経質な方のご購入はご遠慮願います。大切にしていただける方のご購入をお待ちしております。どうぞ宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/revamp102522.html
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http://narcologia.ru/goods/ordering852179.html

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