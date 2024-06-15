当時物 仮面ライダー バンダイ ソフビ 面取れ レア品 ポピー ブルマァク

Ifyouliveinaforeigncountry,pleasepurchasefromBuyeeorZenMarket02.Thankyou.当時物、バンダイ製仮面ライダー面取れソフビになります。色剥げや色移り、小傷等がございますが、マスクなど全体的に発色が鮮やかに残ったお品です。ブーツの裏側に薄い小さめな記名がございますが目立つ場所ではありませんので、楽しく飾っていただけるかと思います。画像より判断願います。 胸部のデザインがキングサイズのデザインと似ておりレア感がございます。画像5参照願います注)キングサイズの仮面ライダーは付属しません。ビンテージ品につき返品はできかねますのでご了承願います。神経質な方のご購入はご遠慮願います。大切にしていただける方のご購入をお待ちしております。どうぞ宜しくお願いいたします。



当時物 仮面ライダー 旧バンダイ ソフビ 面取れ ポピー ブルマァク マルサン 休日限定



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