アグモン デジタルモンスター pvc フィギュア

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即購入不可 購入したい人はコメントをください。製品素材：PVC高さ：40cm発送まで7～10日海外製品ですので初期傷や汚れがある場合がございます。外箱に少々凹みがみられます。・ガレージキットは、造形や塗装が美しい、高級感がありますが、素材の性質上、耐衝撃性が弱いです。商品の梱包にも万全を期しておりますが、万が一配達中に破損が生じた場合はご購入者様の方で修復して頂く形になります。・手作業で作られた為、細かい部分の処理は完璧ではない場合があります。神経質な方や気になる方、完璧を求める方は、トラブル防止の為、購入をご遠慮くださいませ。デジタルモンスターデジモンDigitalMonsterDigimonデジモンアドベンチャーやがみたいちアグモンいしだやまとガブモンたけのうちそらピヨモンいずみこうしろうテントモンたちかわミミパルモンきどじょうゴマモンたかいしタケルパタモンやがみヒカリテイルモンフィギュア