ネロ魔身 青プリズム 旧ビックリマン マイナーシール ヘッド ホロ コンプ

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人気シリーズ···旧ビックリマンシール チョコ版極美品〜完品級状態が非常に良いです。個人的には究極に近いと思います。状態は画像をご確認ください。よろしくお願いいたします。他にも似たようなものを色々出品しておりますので、よろしければぜひご覧になってください！よろしくお願いいたします。販売方法···単品ビックリマンアイス版 スナック版懸賞版 レア ブラックゼウスマイナーシール 逆扇