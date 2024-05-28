ローランド　ROLAND GO:PIANO88. GO-88P 美品

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ROLANDGO:PIANO88(GO-88P)#Roland#GO_PIANO88_GO_88P__ ライブ用に買ったもので、外には３回だけ使用。家ではメインのRD-2000を弾いていたため、実際に使った時間は多くありません。今回機材整理のために出品します。2019年製。使用頻度が少なく、大きな傷や汚れがない、美品です。タバコは吸いません。出品前に、完全に動作することを確認しました。出品したのは、GO-88P本体、専用譜面台、専用フットペダル、専用ACアダプタ、そのほかサードパーティのダンパーペダル(サステインペダル)、取扱説明書のコピー、です。発送は東京都からの佐川急便の200サイズの着払いとなります。本体に大きな傷や汚れもなく、大切に使っていたので美品ですが、神経質な方、新品のような完璧さを求める方は対応できませんので購入しないでください。本体の特徴は88鍵フルスケール、奥行き30cm、本体７kgの軽量ボディ、単一電池6本駆動可能とBluetooth接続でワイヤレス環境でライブ可能。10Wステレオスピーカー付き、Bluetoothでスマホの曲をGO-88Pのステレオスピーカーで鳴らしつつ演奏も可能。単純に本体をBluetoothスピーカーとして利用もできる。鍵盤のタッチは3段階でタッチの強弱で力強い音から繊細な音まで弾き方に応じて音色が変化します（←ローランドの説明文)。ピアノ弾きにはタッチが命なので演奏に十分表現を付けることができます。ピアノ、Ｅピアノ、オルガン、ストリングの4音色、リバーブ、メトロノーム機能、ツインピアノ機能（左右で同じ音階で二人で弾ける）付き。ピアノの音はRDシリーズなどデジタルピアノで有名な本格的なサウンドです。またローランドの無料アプリをiPadやスマートフォンに載せて、本体内蔵曲を譜面表示できます。アプリには、ハノンやバイエル、ツェルニーの練習曲も入っています。ＵＳＢ端子もあり4音色で足りない場合は外部音源やソフト音源を使うことも可能。またBluetoothはMIDIにも対応してい おり、ワイヤレスMIDI鍵盤としても使用可能です。本体の音は低音が少なめなのでやや物足りないのですが、ヘッドホン端子から楽器用のアンプや、CDなどのステレオアンプのライン入力につなげば、非常に豊かな音色が再現されます。