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Oダンエレクトロ可愛いギターガールズバンドU2 音出し動作確認済み
商品番号 L39530887569
商品名

Oダンエレクトロ可愛いギターガールズバンドU2 音出し動作確認済み
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 31,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

danelectroアンプ通して音出し動作確認済みです。セレクター良好ボリューム、トーンノブともに良好です。弦もまだ綺麗です。届いて直ぐ弾けます。純正のソフトケース付き人と違ったギターお探しの方どうぞボディタイプ···ソリッド
http://narcologia.ru/goods/Stanford518273.html
http://narcologia.ru/goods/approximate31620.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy603353.html
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