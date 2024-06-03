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ポケモンカード　カミツレのきらめき　SR
商品番号 Y73859618538
商品名

ポケモンカード　カミツレのきらめき　SR
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲーム目立つ傷はありませんが、背面に白かけがあります。念のためプレー用でお願い致します。またカード製造上できるホロかけについては特性上仕方のないものと認識しておりますので特別目立つホロかけ、ホロぬけ以外は記載しておりませんのでご注意ください。細かな部分は画像をご確認いただき気になることがあればお気軽にコメントください。ローダーに入れてジップロックに入れて防水対策を施し、ネコポス専用ボックスにて発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/perforce347965.html
http://narcologia.ru/goods/conception623357.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox637039.html

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