油絵 風景画 作者不明 レトロ 額縁 インテリア

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レトロな風合いのインテリア絵入り木製額縁作者不明の風景画です。#かおるんインテリアサイズ絵画:縦約31cm横約40cm額縁:縦約54.5cm横約63.7cm奥行約7cm絵画の状態などは判断しかねますので、写真でご判断下さい。遠目にはわからないようなシミやキズがあります。額の裏側の金属部品にはサビがあります。45年ほど前から我が家の壁に掛かっているものだそうです。古いものならではの風合いや雰囲気がお好きな方。古いものをご理解頂ける方にご購入をお願い致します。個人宅で長期保管です。気になる方はご遠慮ください。メルカリ便で発送。配達員さんから手渡しです。 仕事中、就寝中は対応できませんので、ご理解お願いいたします。#油彩#油絵#風景画#作者不明#複製#額装#額縁