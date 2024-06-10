コミコン限定 DORBZ タートルズ Turtles Funko SUGAR

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商品詳細
ニューヨクのNYCOMICONにて購入したDORBZのタートルズコラボとなります。日本では殆ど流通のないレアな商品です。レトロなコミック時期のデフォルメタートルズフィギュアが凄くキュートで可愛いです！パッケージにもタートルズのコミックがあしらわられており凄く凝ったデザインです。この機会に是非お買い求めください！
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http://narcologia.ru/goods/seamless338829.html
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