F603 織部焼 平茶碗 木箱入り 抹茶碗 茶道具

F603織部焼平茶碗木箱入り抹茶碗茶道具---------------------------------------------口径 15cm高さ 6cm使いこまれたお茶碗で、全体にシミがありますが、傷なく良い状態です。-------------------------------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます。古美術品・骨董品としての出品でございます。時代に伴う小傷・スレ・汚れなどございます。画像をご確認いただき、ご理解の上お求めください。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。



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