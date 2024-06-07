アルセウスvstar ur

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商品詳細
アルセウスvstarのurです。自引後、すぐにスリーブにいれて保管していました。トラブル防止のため、画像にて商品の状態の確認をお願いいたします。念のためプレイ用でお願いいたします。種類...ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル...シングルレアリティ...UR
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