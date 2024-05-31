希少フェルナンデス JG-55 サスティナー搭載モデル ...

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ご覧頂きありがとうございます。30年以上前に購入して、表面に打痕や傷があります。音を出す機材が全くないので動作の保証が出来ない事をあらかじめご了承ください。★外観は汚れや傷、変色など経年の使用感がございます★＜商品のクリーニングについて＞中古品は、基本的に、簡易清掃になります。掃除はしましたが、細かい汚れ等があるかもしれません。ご了承ください。自宅保存にご理解いただける方、写真の物が全てです。状態等を写真でよく確認いただき購入下さい。中古品となりますので、ご理解いただける方お願い致します。購入時の箱がありませんので、梱包材にリサイクル品を使います。よろしくおねがいします。あくまでも中古なのでお互いのトラブル防止の為に神経質な方は御遠慮ください。