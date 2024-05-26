boss GT1000 core

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商品詳細
bossgt1000core新品未使用ですペダルで組むことにしたのでこちらは買ったばかりですが出品することにしました。購入店シールもそのままです
http://narcologia.ru/goods/choice343385.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation80721.html
http://narcologia.ru/goods/composite350554.html
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