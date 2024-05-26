Free The Tone SUGIZO SIGNATURE FLIGHT

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FreeTheToneSUGIZOSIGNATUREFLIGHTTIMEFT-2Y-S/USED本製品はLUNASEA、XJAPAN、SHAGなど様々な活動で独自の音世界を構築し、唯一無二の存在感を放つギタリストSUGIZO氏と、その土台となるサウンドシステムを構築してきたFREETHETONEがコラボレーションした特別なモデルです。通常FLIGHTTIMEはMossGreenの筐体カラーですが、本製品は特別にSUGIZO氏だけに作製したFLIGHTTIMEと同じ「SolidBlack」に筐体カラーを変更し、コラボレーションモデルの証としてFREETHETONEとSUGIZO氏のダブルネームロゴを正面に配置致しました。本製品を手にとって、SUGIZO氏の音世界の一端に触れて下さい。・プリセット数：99(ユーザープリセット数：74、SUGIZOオリジナルプリセットデータ数：16、ファクトリープリセット数：9)・入力インピーダンス：500KΩ以上・出力負荷インピーダンス：1kΩ以上・最大入力レベル：INST+2dBu/LINE+13dBu・端子：1/4インチ標準フォーン・ジャック×3(入力、出力、HOLD)、DC9-12V入力ジャック(ACアダプター接続用)、DIN5Pinコネクター×2(MIDIIN、THRU)・電源：DC9～12Vセンターマイナス別売ACアダプター（FA-0905H-JA、FA-0905D-JA、FA-1220D-JA）☆出品時の商品の状態☆・本商品は中古品ですが、傷なども少なく比較的綺麗な状態です。・製品元箱、取り扱い説明書が付属致します。