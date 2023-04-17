spiralclover DIAMOND　パイソン

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メーカー名:spiralclover商品名:standarお色:ダイヤモンドパイソン✕vintageblackjem幅:60ミリ厚み5:㎜サイズ:1150～1300㎜使用パーツ:最高級ベンズヌメ革最高級ダイヤモンドパイソンマット仕上げ日本製真鍮無垢 肉厚ニッケルメッキバックル総手縫い ビニモ0番アイボリー『商品説明』『最高級ヌメ革』✕『手染め』✕「最高級DIAMONDPython」ギタリストの皆さんが、使い慣れた定番のバックル式ストラップ重厚な5ミリ厚高級皮革パイソン一枚革仕様になります。定番で人気のDIAMONDPython使い込むほどに艶が増していく美しい鱗、天然素材ならではのラグジュアリー感が溢れています！肩を優しく包み込み、吸い付くよな手触りが心地よいです(*^^*)美しいピットヌメ革の手染め。※何層にもわけじっくりと染め上げられた奥行きのある美しいカラー※耐用年数は30、、40年、長く付き合うことで、風合い抜群にエイジングされる、まさに育てるストラップです★使い捨ての市販品を定期的に買い替えていくよりも、長く愛用でき、そして愛着も湧いてきますね。日本の年間、ごみ総排出量は4,167万トン（東京ドーム約112杯分）、１人１日当たりのごみ排出量は901グラムゴミを増やさないという事は地球にも優しく社会貢献にも繋がります(*^^*)。『自分良し』 『相手よし』 『地球に良し』所謂『3方良し』の優しい手作りストラップです。新品で80％の完成、たっぷりと使い込んで120％の姿に仕上げてくださいね全てが、熟練職人の手作業となります(*^^*)販売中のレザーストラップは#spiralclover#gibson#fender#ESP#martin#レザーストラップ#ギター#ベース