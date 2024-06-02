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女神 メデューサ 動画あり ギリシャ神話 フィギュリン メドゥーサ Medusa
商品番号 A32859468107
商品名

女神 メデューサ 動画あり ギリシャ神話 フィギュリン メドゥーサ Medusa
ブランド名 フランクリンミント
特別価格 税込 32,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GreekMythologyGoddess【Medusa】こちらは、ギリシャ神話に怪物として登場する、「メデューサ」の彫像です。緑色の肌に、毒蛇の髪の毛、そして宝石のような美しい瞳で、目が合ったものを石に変えてしてしまうと言われる恐ろしい怪物。神話では、元々彼女は長くてきれいな髪を持った、それはそれは美しい女性だったそうです。そして海の神ポセイドンに見初められましたが、その妻、女神アテナの怒りを買い、怪物にさせられてしまったのです。そして、最後には首を切られ、殺されてしまいます。このメデューサの顔は、そんな悲しみを訴えているような、悲痛な表情にも見えます。【動画は下記URLよりご覧ください】https://youtube.com/shorts/COIpPhlFFms＊ユーチューブにつながります。【商品詳細】◆サイズ高さ29㎝　最大幅16㎝　重さ2.6㎏◆製造　2001年製◆販売元　　フランクリンミント（USA）◆素材　　高級ピューター製【商品状態】画像で示しました箇所に、キズ、波の一部に寄れ？らしきものがあります。そのほかも細かな部分では多少の変色等ございますが、どれも全体の景観を損ねるほど、目立つものはございません。★なお、海外市場では現在、この商品の販売は1点のみです。新品で、価格は2,000＄（約28万円）です。今回は、中古品ということもあり、これでも格安価格での出品です。恐らく、日本でこの商品を見られる機会は次はないと思います。ぜひ、ご検討くださいませ。★ほかにも少しですが、レアな輸入品を出品しています。よろしければ見ていってください♪♪#【男性向け】おすすめ輸入商品一覧はこちら♪#【女性向け】おすすめ輸入商品一覧はこちら♪#レアな輸入商品全一覧はこちら！【その他】◆当日または翌日発送いたします(ご入金確認後)◆梱包は厳重にいたします。◆即購入(24h)OK！です。◆交渉中(交渉後)でも即購入された方を優先とさせていただいております。主題...仏像・神像#ナミヤ輸入雑貨店
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【 悲運の女神 メデューサ 動画あり】 日本初出品?! フランクリンミント ★高級 ピューター製 フィギュリン フィギュア ギリシャ神話 メドゥーサ ～ Greek Mythology Goddess Medusa ～ Figurine

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女神メドゥーサ（Medusa） – Nobuyuki Kokai

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彫像/彫刻] | [西洋] | [浪漫堂ショップ]

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メドゥーサ - Wikipedia

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