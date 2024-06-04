何代の浄益かは解りませんが使い込まれた鉄肌と上箱の雰囲気から時代は充分在るかと思います。サイズ径80mm



利休形 釜燗 中川浄益造 2022年春の



利休形 釜燗 中川浄益造 春早割 www.geyrerhof.com



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利休形 釜燗 中川浄益造-



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数々の賞を受賞 9代 中川浄益造 利休形 鉄 小型釜釻（共箱）千家十職 ...



骨董水妖｜五代中川浄益作 利休形腰黒薬罐



表千家13世即中斎宗左御書付 11代中川浄益造 利休形 釜鎖（共箱）-



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高井陵雲 南鐐三ツ人形蓋置 共箱／茶道具銀製品,純銀132g,しおり付き-



中川浄益（十世） 南鐐青海形菓子盆 不徹斎書付



陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯 上品 9000円 www.geyrerhof.com



銅製燗銅壺 一式 五徳湯沸かし-



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