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利休形 釜燗 中川浄益造
商品番号 I53595356400
商品名

利休形 釜燗 中川浄益造
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

何代の浄益かは解りませんが使い込まれた鉄肌と上箱の雰囲気から時代は充分在るかと思います。サイズ径80mm
http://narcologia.ru/goods/mobilehome650443.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful843051.html
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