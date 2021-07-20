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BUMP OF CHICKEN 千葉フリーライブ限定ポスター
商品番号 E80030178552
商品名

BUMP OF CHICKEN 千葉フリーライブ限定ポスター
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 6,900 円
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商品詳細

人気グループ...BUMPOFCHICKENコレクション整理のため、出品します。スペースシャワーTVで放映された、佐倉フリーライブのポスターとなります。サイズは、73cm×103cmです。20年前の大変貴重な品物となりますが、裏面に日焼け跡があったり、折ジワがあり、全体的に状態は良くありません。ご理解のうえ、ご購入をお願いいたします。
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