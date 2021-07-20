BUMP OF CHICKEN 千葉フリーライブ限定ポスター

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商品詳細
人気グループ...BUMPOFCHICKENコレクション整理のため、出品します。スペースシャワーTVで放映された、佐倉フリーライブのポスターとなります。サイズは、73cm×103cmです。20年前の大変貴重な品物となりますが、裏面に日焼け跡があったり、折ジワがあり、全体的に状態は良くありません。ご理解のうえ、ご購入をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/cowpox606439.html
http://narcologia.ru/goods/revamp717022.html
http://narcologia.ru/goods/seamless214929.html
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