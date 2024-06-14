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ファイヤー\u0026サンダー\u0026フリーザーgx SR ポケモンカード
商品番号 Q41849756323
商品名

ファイヤー\u0026サンダー\u0026フリーザーgx SR ポケモンカード
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 3,293 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファイヤー\u0026サンダー\u0026フリーザーgxSR入手後すぐにスリーブに入れて保管しています。状態は写真で判断して下さい。写真追加の要望は承ります。即購入可能です。美品ですが素人判断ですので、神経質な方は購入をご遠慮ください。あくまでプレイ用でお願いいたします。濡れ防止、折れ防止を行い発送致します。すり替え防止の為返品交換できません。ポケモンカードユニバースパラダイムトリガー白熱のアルカナスターバースロストアビスギラティナvゼラオラvデオキシスvミュウツーダークファンタズマヒスイヌメルゴンヒスイゾロアークポケモンgoスペシャルセットファイルセットパルキアディアルガアルセウススペースジャグラースターターセットタイムゲイザーカイsrurhrボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR
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