プリロール　エヴァンゲリオン　渚カヲル　碇シンジ　缶バッジ

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2020年プリロールで数量限定で販売されたクリスマスケーキ特典の限定缶バッジなのでかなり貴重なものだと思います！opp袋に入れて暗所で保管していました。opp袋+プチプチを二重に巻いて発送いたします。売れなそうであれば商品を削除する可能性もありますのでご了承お願いします即購入OK！碇シンジ 渚カヲル カヲシン 缶バッジエヴァンゲリオン エヴァ PRIROLL prirollプリロール クリスマス ケーキ 限定 特典販売方法...単品