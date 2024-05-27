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audio-technica AT2020USB+ マイク
商品番号 H46969238804
商品名

audio-technica AT2020USB+ マイク
ブランド名 オーディオテクニカ
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。audio−technicaAT2020USB+オーディオテクニカ動作確認済みです。付属品は写真の通りです。目立つ傷や汚れはないです。他にわからない事がありましたらコメントお願いします。
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