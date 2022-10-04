04 Limited Sazabys hirokazモデルギター　直筆サイン入り

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ご覧くださりありがとうございます！こちら04LimitedSazabysのhirokazモデルのレスポールエレキギターです！グラスルーツのためコストダウンをしていますので全く同じとは言えませんが音はいいと思います！hirokazさんの直筆サインが入っており演奏経験無く大切に保管していた為擦れが無く綺麗に入ってます早い者勝ちですコメントが来ていても即購入優先です購入先は渋谷ESPのショップにて購入しました渋谷ESPショップ オンライン2022年1月15日に購入商品内容ソフトケースサイン入りギター保証書(期限切れてますご了承ください)注意写真に映っているケースは付きませんご了承くださいハードケースご希望の方は＋5000円でお付けしますのでご連絡ください5000＋の場合でもこちらに映っているケースは付きませんまた別のハードケースになります04LimitedSazabys04LimitedSazabysギター04LSフォーリミフォーリミ ギターフォーリミギター04LimitedSazabyshirokaz