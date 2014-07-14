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商品詳細
書の形式···掛け軸・掛軸立派な木堂先生の掛軸でございます。お箱はございません。#犬養毅#犬養木堂#書#紙本#肉筆#第29代総理大臣#五・一五事件#中国#立憲政友会#虚子#掛軸#木堂#骨董#アンティーク
http://narcologia.ru/goods/cowpox663139.html
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