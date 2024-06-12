3JSB登坂広臣2018年フルムーンツアーグッズセット　バラ売り可

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グッズ種類...その他フルムーンツアーグッズのセットになります。セット内容はステッカー、Tシャツ(サイズM)、マフラータオル、スニーカー型キーホルダー、缶バッジ(5個)、ラバーブレス、判子の7点です。判子を押したデザインは9枚目に記載しておりますが、使用したのはその時のみです。※Tシャツとマフラータオルは何度か使用しましたので、神経質な方は申し出て下さい。※バラ売り希望の方はコメント下さい。#三代目JSOULBROTHERS#登坂広臣