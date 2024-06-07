ハズブロ　マーベルレジェンド　ミステリオ　スパイダーマン　ファー・フロム・ホーム

★お値引き不可です★コレクション整理のため、マーベルのフィギュア関係の出品です。映画「スパイダーマンファー・フロム・ホーム」に登場するヴィランのミステリオです。モルテンマンのビルドパーツは欠品です。お品物「マーベルレジェンド／ミステリオ」★開封品★モルテンマンのビルドパーツのみ欠品です。国内正規販売店より購入しました。個人主観では、フィギュアに問題は無いと思います。パッケージには微細なスレなどある場合がある旨のご理解とご了承をお願い致します。フィギュアには製造上の塗装や関節強度などの個体差があります。中古品である事のご理解とご了承の上で、宜しくお願い致します。ご発送の際には写真7のように、箱のフック耳部分を畳んで箱に入れさせて頂きます。ご確認とご了承をお願い致します。・お値引き不可。・バラ売り不可。・即購入OK。・コメントが付いている場合でも、即購入の方を優先します。・コンビニ／ATM払いの場合、原則ご購入後24時間以内でのお支払いをお願い致します。・詳しくはプロフに記載してるので、必ず一読ご確認下さい。防水ビニール袋に入れて、郵便局のゆうパケットプラスにてご発送させて頂きます。専用のダンボール箱にてご発送です。匿名配送でのご発送です。#マーベルレジェンド#スパイダーマン#ファーフロムホーム#ミステリオ



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