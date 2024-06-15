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- 新品 コニカ Konica アルミ額縁 画廊 GAROH 半切 黒
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商品詳細
（⃙⃘•⌄• ⃙⃘）ᵗᑋᵃᐢᵏᵞᵒᵘ¨(•ᴗ•)数多くの中から当商品を閲覧頂き、誠にありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)新品未使用品ホーム除菌済コニカKonikaアルミ額縁size約50×59×厚み2,5cm写真部約32×40cm画廊半切黒経年による細かな傷、汚れ等…ご確認の上、ご検討ください。ペット・喫煙なし†プロフィールをお読みになってからご購入ください
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