鬼滅の刃 ufotable 竈門炭治郎 立志編 絵巻 カフェ ランチョンマット

⚠️バラ売り不可。値下げ交渉はご遠慮ください。◎出品内容立志編絵巻カフェランチョンマット 30点1期4点(竈門炭治郎竈門禰豆子時透無一郎不死川実弥)2期4点(冨岡義勇鱗滝左近次錆兎真菰)3期4点(珠世愈史郎鬼舞辻無惨累)4期4点(我妻善逸宇髄天元甘露寺蜜璃伊黒小芭内)5期4点(嘴平伊之助×2煉獄杏寿郎悲鳴嶼行冥)6期4点(胡蝶しのぶ胡蝶カナエ栗花落カナヲ神崎アオイ)終ノ巻6点(1期〜6期)◎使用状況ファイルに入れて保管していました。◎不良箇所竈門炭治郎、愈史郎、我妻善逸、宇髄天元、甘露寺蜜璃、伊黒小芭内、我妻善逸と三人の柱に跡が付いています。他に目立つ傷などは無いように思いますが、素人の検品ですので見落としている可能性もございます。気にされる方は購入をお控えくださいませ。◎ペット,喫煙についてペットは飼ってません。同居人に喫煙者がいます。品物がある場所で吸う事はございませんが、気にされる方は購入をお控えください。



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