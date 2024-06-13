ほぼ未使用 Peavey Vypyr VIP 正規品 ギター ベース アンプ

新品購入後、ほぼ使用する事なくクローゼットに箱に入れて保管していました出品にあたり、動作確認済みエレキギターだけでなく、ベースやアコースティックギターも対応する世界初の20W出力マルチアンプ「Vypyr（バイパー）VIPシリーズ」ベースアンプからアコースティックアンプ、エレクトリックアンプへと変化するだけでなく、32bitSHARCプロセッサとPeavey特許技術の”Transtube”アナログ回路を組み合わせたモデリングアンプは、ソリッドステート（トランジスタ）のアンプでもチューブの暖かみを彷彿させますエフェクト、アンプモデリング、パラメーターはすべてアンプ本体でコントロール可能もちろん、チューナーも完備USBをコンピューターに接続すれば、録音・Vypyrソフトウェア上でのプリセットの保存、レコーディングが簡単に行なえます。自宅での練習の際には、ヘッドフォンアウトを使うことで周りへの音量を気にしないで練習ができ、AUXインプットにトラックを入れることでセッションが可能20Wの手軽さで、自宅での練習からライブまで幅広い演奏シーンに対応します出力:20W(RMS)抵抗:8Ωスピーカー:8inch×1重量(梱包時):9kg寸法(梱包時):W44.4cmH44.4cmD25.4cmアンプ・エフェクトモデリング機能MP3/CD/AuxインプットアコースティックギターシミュレーションベースギターシミュレーションUSBアウトタップテンポクロマティックチューナーアンプ種類...パワーアンプ（メインアンプ）アンプ種類...プリメインアンプアンプ種類...パワーアンプ（メインアンプ）



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