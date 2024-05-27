zildjian A ライド 20インチ リベット

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商品詳細
種類···ライドシンバル重量…2.0kg家の体重計で測りましたのでアバウトです。リベットホールが6箇所空いていますが、リベットは1箇所しか付いていません。キーホールになっています。全体的にサビ、汚れ、傷があります。割れはありません。写真でご確認ください。年代は詳しくないですが、60年代後期から70年代中期までじゃないかなと思います。トレードマークで判断してください。ジルジャン
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