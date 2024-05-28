週末値引　小田和正　全国スケッチ紀行　絵はがき　ポストカード　おまけ

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東京土産で随分前にファーイーストカフェで購入した物になります。パラパラと2、3回ながめてみました。大切に保管していたましたがどなたか飾って頂ける方へお譲りしたいと思い出品しました。ケースに少しオレがありますが問題はありません。小田さんの繊細さがあらわれた「全国スケッチ紀行」のポストカード、素敵です。２００２年、全国ツアーで出向いた名所を水彩画でスケッチしてポストカードにしたものです。開封してありますが、未使用に近い綺麗な状態ですが一度、人の手に渡ったものですので色々と気になる方や神経質な方、完璧な状態をお求めの方のご購入はお控えください。今年のツアーの会場にてグッツを購入した方のみに配布していたナカマ袋とパンフ1枚です。袋は使用感あります。発送時はたたんで送りますのでご了承ください。２７枚セット（順不同）お台場／表参道／横浜赤レンガ／金沢八景／小樽運河／羊ヶ丘／北上川／寒河江朝日連峰／広瀬川／定禅町通り／万代橋／県政記念館／久能山東照宮／浜名湖／明治村帝国ホテル／セントラルパーク／大阪城／淀川／長町武家屋敷／東山茶屋街／大山／元安橋／宮島／さぬき市／大濠公園／百道浜／桜島#小田和正#全国スケッチ紀行#絵葉書#ポストカード#ナカマ#ショップ袋#こんどこそ、君と！#こんど、君と！#ツアー袋#ショップ袋#非売品