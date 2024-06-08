骨董好きの祖父のコレクションの品々から出品します。磁石のくっつきはないので、銅製で間違いないかと思います。お腹に銘がありますが、詳しくは分かりません。獅子のみで重さが約7kとかなり重く、迫力満点の玉乗獅子です。ご不明な点がございましたらご購入前にコメントにてご確認ください。全長約40㎝高さ約28.5㎝総重量7942g●コメントやり取り中でも購入された方を優先しますので、ご了承下さい。●アンティークや骨董、古美術 陶芸品 工芸品がお好きな方は、写真をよく見てご判断下さい。素人撮影で恐縮では御座いますが、ご購入は慎重に写真をよく見てご判断下さい。●あくまで個人出展、自宅保管ですので、神経質な方のご購入はお控え下さい。発送用の段ボールや梱包材はリサイクルのものを利用しますので、ご了承下さい。しっかり丁寧に梱包し、お届け致します。即購入大歓迎です。その他お品物とおまとめも可能ですので、お気軽にコメント下さい。（平日のご返信は遅くなる場合が御座います）#骨董#時代物#古道具#アンティーク#陶芸品#工芸品#古民具#インテリア#コレクション#湯呑み#ぐい呑#茶道具#茶器#漆器#急須種類···その他主な素材···銅



玉乗獅子 在銘 唐銅製 唐物金属工芸品 置物 オブジェ | labiela.com



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