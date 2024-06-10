

美品 真島直子？「Inspiration plants」版画 直筆サイン入り - 版画



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ご覧いただき誠にありがとうございます。作品名：「Inspirationplants」作家名：サインに「MAJIMA」とありますので真島直子かと思われます技法：版画 恐らくリトグラフです半円のような部分は裏から貼り付けてあります。版画裏は凸凹しており、緑の脳？の部分は塗り重ねられています。直筆のサイン・エディションナンバーが入っています。限定10部の内、第3号額装されておらず、版画のみの出品です。ダメージはございません。サイズ全体：縦89センチ×横63センチ＜作者来歴＞真島直子の作品制作は混沌とした世界で生きる方法でもある。1968年東京藝術大学美術学部油彩画科を卒業。油彩画に対する懐疑から、段ボー紙や鉛筆、布、染料、ガーゼ、包帯など様々な材料を用いて制作し、空間など制限から解放されるために、壁面を覆い尽くす作品制作や既製品に頼らない自身による絵の具やキャンバスの製作を行なっている。また、インスタレーション作品やオブジェ、平面作品など、枠にはまらない制作をする。1990年から「地獄」と「極楽」の造語「地獄楽」シリーズを制作し、真島は死や苦しみ、また人生や生に関する自身の問いかけを更に深める制作方法を見出した。2000年ごろから、紙やキャンバス、鉛筆を用いて、細密描写を行う「鉛筆画」を制作する。この「鉛筆画」は、デッサンや下絵としてではなく、自立した作品であり、この作品により、2001年開催、第10回バングラデシュ・アジア・ビエンナーレにおいてグランプリを受賞する。発送は佐川急便を予定しております。発送は平日のみとなります。予めご了承くださいませ。宜しくお願いいたします。※転載防止の為、画像にID記載しております。メルカリ以外で出品されている商品は全て在庫の無い空出品です。ご注意くださいませ。1166#骨董 #骨董品 #アート #美術 #絵画 #画家 #アーティスト #オブジェ #抽象画 #おしゃれ #インテリア #アンティーク #ヴィンテージ #版画 #ディスプレイ #イラスト #ポップアート #ポップ #現代アート #現代美術 #コンテンポラリーアート 種類...リトグラフ・石版画