【超希少】KISS バンド 記念版 フレーム入り ポスター

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沢山の出品の中から閲覧ありがとうございます✿【国内では中々見かけないお品です】#KISS♘euphoria♘⭐コメントのやり取り中でも即決の方を優先させて頂きます事御理解下さいませ。⭐KISS関連同梱の場合2点目は1000円お値引させて頂きます^^他KISS関連随時出品中覗いて見て下さいね^^昨年の一夜限りの東京ドーム再来日公演最高でしたね♡【商品説明】KISSメンバーそれぞれが当時出したソロアルバム時のジャケデザイン。1990年代に購入30年近く経ってますが色褪せもなく状態は良いと思います。KISS記念版フレームサイン入り(直筆ではありません)ポスター1978ソロアルバムカバーアートこのデザインのcommemorativeeditionposterは現在殆ど出回っていません❣️約43.5×53.5×1.5表のアクリル板には少々傷がありますのでアクリル板を新しく交換をオススメします他は状態がいいです。海外オークションサイトでは1万超で送料が嵩む事を考えるとこのお値段はお安いと思います^^✔画像でご確認下さいませ見落としなどある場合がございます。神経質な方のご購入はご遠慮願います。【発送方法】緩衝材で包みダンボールにて発送。#commemorative_edition_poster#KISS#キッス#バンドTシャツ#デッドストック#KISSARMY#ポールスタンレー#ジーンシモンズ#ピータークリス#エースフレーリー#エリックシンガー#トミーセイヤー#エリックカー#ヴィニーヴィンセント#ブルースキューリック#マークセントジョン#PaulStanley#GeneSimmons#PeterCriss#AceFrehley#EricSinger#TommyThayer#EricCarr#VinnieVincent#BruceKulick#MarkStJohn#KISSポスター#バンドグッズ#バンドTシャツ