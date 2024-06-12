サンダーEX 3点セット

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商品詳細
サンダーexsarサンダーexsrサンダーexrr各1枚計3枚セット開封後スリーブに入れて保管してあります。SARのみ更にローダーに入れて保管してあります。状態は写真をご確認下さい。裁断面がやや白く見えるとこがありますが、目立つ傷等は無いかと思います。写真のご要望あれば受け付けます。素人保管のため、神経質の方はご遠慮下さい。メルカリ便にて発送させて頂きます。トラブル防止のため、返品は受け付けておりません。ポケモンカードポケカ151サンダーポケカ151SARSRRR
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